شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يقترب من خوض تجربة جديدة فى الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر أن يخوض الدولى المغربى خالد بوطيب تجربة احترافية جديدة بالخليج، بعدما أبدت أندية قطرية رغبتها فى التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية مسيرته مع الزمالك المصرى.

وتلقى المهاجم المغربى عدة عروض، وفقا لما نشرته صحيفة، «هسبريس المغربية»، مقدمة من قبل أندية قطرية ترغب فى ضمه إلى صفوفها بغية الاستفادة من خدماته بعد نهاية تجربته مع الزمالك، الذى أقدم على فسخ عقده من جانب واحد عقب خضوعه لعملية جراحية فى الخارج وغيابه كثيرا عن الميادين جراء تداعيتها. وينتظر أن يعود اللاعب إلى الميادين مع فريق جديد فور استئناف النشاط الكروى المتوقف بسبب تفشى فيروس كورونا، إذ يستغل المهاجم البالغ من العمر 32 سنة الوقت الحالى لتأهيل نفسه من الناحية البدنية، ويخضع للترويض بمركز أسبيتار بقطر، بعد شفائه من تداعيات العملية الجراحية التى أجراها فى الركبة.

ويأمل اللاعب المذكور فى إعادة اكتشاف نفسه مجددا والعودة بقوة إلى الميادين، لا سيما أن تجربته مع الزمالك لم يكتب لها النجاح المنتظر.