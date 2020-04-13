شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات عودة الدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش عشاق كرة القدم الإيطالية على أمل جديد من أجل محاولة إنقاذ موسم «الكالتشيو» من الإلغاء خوفا من الخسائر المالية الفادحة للأندية والاتحاد الإيطالى، حيث كشف صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، عن سيناريوهين أمام الاتحاد الإيطالى لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات فى الرابع من مايو المقبل.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى توقف الأنشطة والمجالات فى مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التى شهدت ارتفاعا فى حالات الوفاة والإصابة بالوباء، وكان مسؤولو الكرة الإيطالية قد أعلنوا فى وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع استئناف التدريبات فى الرابع من مايو المقبل، على أن تعود المباريات بنهاية شهر مايو وتنتهى فى الثانى عشر من يوليو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو، على أن يتم الالتزام بقواعد الصحة العامة والتدرب فى مجموعات متفرقة.

وأضافت الصحيفة أن الأندية ستحاول الحصول على إذن فى 27 إبريل لإجراء اختبارات بدنية وطبية مكثفة للتأكد من سلامة اللاعبين وصحتهم قبل استئناف التدريبات.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيتيح مدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من التدريب، ليصبح اللاعبون جاهزين للعودة إلى الملعب فى عطلة نهاية الأسبوع من 30-31 مايو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك خياريان أمام الاتحاد الإيطالى لكرة القدم بشأن المسابقة، الأول هو لعب كل المباريات المتبقية من بطولة الدورى والانتهاء منها منتصف يوليو.

أما الثانى، فهو خوض منافسات البطولة المحلية بجانب منافسات يويفا (دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى) فى نفس الإطار الزمنى.

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من جانبها، ترجح صحيفة «كالتشيو ميركاتو» أن الاحتمال الأول هو الأقرب، على أن تكتمل بطولات أوروبا فى يوليو.

وقالت الصحيفة إن المباريات المحلية إذا تم استئنافها بنهاية مايو وتم لعب مباراة كل 3 أيام فسينتهى الموسم بحلول الثانى عشر من يوليو.

يذكر أن نادى روجانى مدافع فريق السيدة العجوز كان أول حالة للاعب كرة قدم فى إيطاليا يتعرض للإصابة بفيروس «كورونا»، قبل أن يلحق به زملاؤه ماتويدى وباولو ديبالا ونجوم كثيرون.