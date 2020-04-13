شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يتحدث عن برنامجه التأهيلي واقترابه من الانضمام لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإثنين، أن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة يسير بشكل جيد للغاية في هذه المرحلة.

وأضاف أنه على تواصل دائم مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، الذي يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي.

وأوضح أنه يشعر بتحسن في حالته ، مطمئنا جماهير النادي على سير برنامجه بشكل جيد مما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

وقال حمدي فتحي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "نعيش فترات صعبة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة".

وأشار إلى أن الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم اجمع.

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