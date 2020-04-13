شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد وأياكس ينضمان لقائمة المهتمين بـ«ريكيلمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل جناح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رودريجو ريكيلمي على رادار الغريم ريـال مدريد وكذلك نادي أياكس الهولندي.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية اهتمام الناديين بضم اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، في الوقت الذي يحاول فيه أتلتيكو مدريد تجديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد «ريكيلمي» الصيف المقبل ولم يوقع بعد على عقد جديد مع الروخيبلانكوس.

ويحظى لاعب الفريق الرديف للروخيبلانكوس باهتمام عدد من الأندية الأخرى في إسبانيا وخارجها، إذ أكدت تقارير اهتمام أندية فالنسيا وريـال بيتيس الإسبانيين وإيندهوفن الهولندي، بالإضافة إلى رينجرز الإسكتلندي بخدماته كذلك.