فيريرا : فخور بتجربتي مع السد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

عبر البرتغالي ​جوزفالدو فيريرا​ ، مدرب ​السد القطري​ السابق وفريق ​سانتوس البرازيلي​ الحالي ، عن شعوره بالإحباط بسبب ظروف توقف النشاط الكروي في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا كاشفا أنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا السوء.

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وفي تصريحات صحفية برازيلية اكد فيريرا إنه اعتاد تحقيق البطولات طوال مسيرته التدريبية مشيدا بنجاح تجربته مع فريق ​بورتو​ كما دافع عن تجربته مع ​براغا البرتغالي​ في ظل الإمكانيات التي تم توفيرها من جانب الإدارة.

وأشار إلى أنه يعتز بتجربته مع الزمالك المصري والسد القطري خاصة أنه استطاع تحقيق النجاحات وحصد الألقاب معهما .

واضاف أنه واجه انتقادات عنيفة في بداية عمله مع سانتوس البرازيلي ولكنها هدات مع مرور الوقت والاداء تحسن معترفا ان التوقف الحالي سيضر الفريق.