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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيريرا : فخور بتجربتي مع السد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
عبر البرتغالي جوزفالدو فيريرا ، مدرب السد القطري السابق وفريق سانتوس البرازيلي الحالي ، عن شعوره بالإحباط بسبب ظروف توقف النشاط الكروي في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا كاشفا أنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا السوء.
وفي تصريحات صحفية برازيلية اكد فيريرا إنه اعتاد تحقيق البطولات طوال مسيرته التدريبية مشيدا بنجاح تجربته مع فريق بورتو كما دافع عن تجربته مع براغا البرتغالي في ظل الإمكانيات التي تم توفيرها من جانب الإدارة.
وأشار إلى أنه يعتز بتجربته مع الزمالك المصري والسد القطري خاصة أنه استطاع تحقيق النجاحات وحصد الألقاب معهما .
واضاف أنه واجه انتقادات عنيفة في بداية عمله مع سانتوس البرازيلي ولكنها هدات مع مرور الوقت والاداء تحسن معترفا ان التوقف الحالي سيضر الفريق.
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