رونالدو ورفاقه يدعمون قطاع الهواة في البرتغال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 أعلن ​الاتحاد البرتغالي​، عن تنازل كريستيانو ​رونالدو​ وزملائه في المنتخب، إلى جانب أعضاء ​الجهاز الفني​ عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020.

Advertisements وجاء ذلك القرار من كتيبة لمساعدة ​قطاع الهواة​ الذي تأثر بقوة بتفشي فيروس ​كورونا​ المستجد. وألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس كورونا، ما أدى الى تداعيات مالية قاسية على أنديتها. وفي بيان للاتحاد، أن هذا التبرع من شأنه أن يعزز صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4.7 مليون يورو.

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