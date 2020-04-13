دي روسي يكشف عن سبب عدم انتقاله الى اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تحدث اللاعب السابق لنادي روما الايطالي ​دانييلي دي روسي​ عن الاسباب التي حالت دون انتقاله الى ​مانشستر يونايتد​ عندما كان لاعبا في صفوف الذئاب.

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كلام دي روسي جاء في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية حيث قال: "كان قرارا صائبا بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

​ وتابع : "مانشستر يونايتد كان يمتلك ثنائي من بين الأفضل في العالم خلال هذا التوقيت هما ​روي كين​ و ​بول سكولز​ ووجودهما منعني من الانتقال إلى أولد ترافورد".

وأتم دي روسي: "كلاهما لاعبين مذهلين قدما الكثير لصالح مانشستر يونايتد على مدار مسيرتهما".