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دي روسي يكشف عن سبب عدم انتقاله الى اليونايتد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي روسي يكشف عن سبب عدم انتقاله الى اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تحدث اللاعب السابق لنادي روما الايطالي ​دانييلي دي روسي​ عن الاسباب التي حالت دون انتقاله الى ​مانشستر يونايتد​ عندما كان لاعبا في صفوف الذئاب.

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كلام دي روسي جاء في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية حيث قال: "كان قرارا صائبا بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

​ وتابع : "مانشستر يونايتد كان يمتلك ثنائي من بين الأفضل في العالم خلال هذا التوقيت هما ​روي كين​ و ​بول سكولز​ ووجودهما منعني من الانتقال إلى أولد ترافورد".

وأتم دي روسي: "كلاهما لاعبين مذهلين قدما الكثير لصالح مانشستر يونايتد على مدار مسيرتهما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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