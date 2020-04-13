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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي روسي يكشف عن سبب عدم انتقاله الى اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تحدث اللاعب السابق لنادي روما الايطالي دانييلي دي روسي عن الاسباب التي حالت دون انتقاله الى مانشستر يونايتد عندما كان لاعبا في صفوف الذئاب.
كلام دي روسي جاء في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية حيث قال: "كان قرارا صائبا بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد".
وتابع : "مانشستر يونايتد كان يمتلك ثنائي من بين الأفضل في العالم خلال هذا التوقيت هما روي كين و بول سكولز ووجودهما منعني من الانتقال إلى أولد ترافورد".
وأتم دي روسي: "كلاهما لاعبين مذهلين قدما الكثير لصالح مانشستر يونايتد على مدار مسيرتهما".
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