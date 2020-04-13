ايغالو: تخيل أن يكون وسط ملعبنا به فيرنانديز وبوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

اعتبر لاعب ​مانشستر يونايتد​ ​ادوين ايغالو​ ان الثنائي ​بول بوغبا​ و ​برونو فيرنانديز​ سيشكلان اضافة كبيرة في خط وسط الشياطين الحمر.

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وتحدث ايغالو عن بوغبا وفيرنانديز في تصريحات حيث قال:" بوغبا يعمل بجد من أجل العودة إلى لياقته، وتخيل أن يكون وسط ملعبنا به برونو فيرنانديز وبول بوغبا، سترى فريقا مختلفا، وكذلك راشفورد في الهجوم".

وتابع ايغالو:" برونو لاعب ممتاز، لعبت معه من قبل في أودينيزي، لم نر أفضل ما لديه حتى الآن مع مانشستر يونايتد، لأنه لم يحصل على وقت كاف لإظهار إمكانياته".

واضاف:"بمجرد أن يستقر برونو في إنكلترا، سترى ما يمكن أن يفعله هذا الرجل، يمكنه فعل كل شيء في وسط الملعب، ويحرك الفريق للأمام، يحب التسجيل ويسدد دائما تسديدات متقنة من بعيد".