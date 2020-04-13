نيفيل يرغب في اللعب تحت اشراف كلوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

كشف لاعب ​مانشستر يونايتد​ السابق ​غاري نيفيل​ عن رغبته في اللعب تحت اشراف ​يورغن كلوب​ المدير الفني لنادي ​ليفربول​.

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كلام نيفيل جاء في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية حيث كشف عن اسم المدرب الذي يرغب في اللعب تحت اشرافه قائلا: "ربما أقول يورغن كلوب، نظرا لأسلوبه مع فريقه ونجاحه في تطبيق أفكاره".

وتابع: "يعتمدون على الاستحواذ لكن ايضا يهاجمون منافسيهم بضراوة، ينافسون على الألقاب في كل موسم، واللاعبون لا يبخلون بأي بجهد من أجل الفريق، دائمين الطاقة ولديهم ثقة في أنفسهم لتحقيق الفوز".

وأتم: "لكن هناك بعض المدربين المميزين الآخرين في الدوري الإنكليزي مثل، بيب غوارديولا، فهو واحد من أعظم المدربين على مر العصور، لكني أعتقد أن اللعب تحت قيادة كلوب سيكون امرا رائعا".