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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لامبارد: تم التعامل بطريقة رائعة مع أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
اشاد مدرب نادي تشيلسي فرانك لامبارد بطريقة تعامل النادي مع فيروس كورونا مشيرا الى سرعة استجابة البلوز مع الازمة.
كلام لامبارد جاء في تصريحات لشبكة سكاي البريطانية: "تشيلسي كان سريعا للغاية في الاستجابة، تم التعامل بطريقة رائعة مع أزمة كورونا".
وأضاف: "هناك الكثير من الناس في تشيلسي وقفوا حقا أمام هذه الأزمة، كما أن اللاعبين يحاولون القيام بكل شيء صحيح".
واختتم: "هذا الأمر غير مسبوق، لا نعلم إلى متى سيستمر، نحاول البقاء على اتصال مع اللاعبين، لأن ما يحدث مختلف تماما، وعلى اللاعبين أن يكونوا مستعدين".
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