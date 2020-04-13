لامبارد: تم التعامل بطريقة رائعة مع أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

اشاد مدرب نادي ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​ بطريقة تعامل النادي مع فيروس كورونا مشيرا الى سرعة استجابة البلوز مع الازمة.

Advertisements

كلام لامبارد جاء في تصريحات لشبكة سكاي البريطانية: "تشيلسي كان سريعا للغاية في الاستجابة، تم التعامل بطريقة رائعة مع أزمة كورونا".

وأضاف: "هناك الكثير من الناس في تشيلسي وقفوا حقا أمام هذه الأزمة، كما أن اللاعبين يحاولون القيام بكل شيء صحيح".

واختتم: "هذا الأمر غير مسبوق، لا نعلم إلى متى سيستمر، نحاول البقاء على اتصال مع اللاعبين، لأن ما يحدث مختلف تماما، وعلى اللاعبين أن يكونوا مستعدين".