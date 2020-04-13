روني ينتصر في معركة قصره الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

فاز نجم ديربي كاونتي، ومدربه وأسطورة مانشستر يونايتد السابق، واين روني، في معركة تخطيط استمرت 21 شهراً، وسيكون قادراً على إيقاف الجرار في قصره الجديد الذي تبلغ تكلفته 20 مليون جنيه إسترليني.



تورط روني في نزاع طويل على منزله، ولكن تم منحه إذناً لبناء حظيرة لتخزين السيارة من قبل مجلس تشيشاير إيست.

ويخطط روني وزوجته كولين وأبناؤهم الأربعة للانتقال إلى القصر المكون من ثلاثة طوابق في غضون أشهر، وفقاً لما أبرزته صحيفة ديلي ميل.

لكن المبنى تسبب في مشاكل في المنطقة المحلية، حيث قدم روني أولاً خطط تحويل سلسلة المباني الزراعية في يوليو 2018.

ولكن في الأسبوع الماضي، تمت الموافقة على الخطط المعدلة للمسكن، والتي أطلق عليها اسم قصر موريسون بسبب تشابهها مع المتجر الكبير.

Advertisements

ويتميز المنزل المكون من 6 غرف نوم بملعب لكرة القدم، مما يسمح لروني بممارسة مهاراته في قدسية منزله، ويأتي مع 40 فداناً من أراضيه الخاصة.

ويرافق الملعب حتى غرف تغيير الملابس، على الرغم من أن خطط بناء الأضواء الكاشفة تم تجاهلها بسبب الموقع الريفي الواسع للمنزل.

وكان روني خصص 4 ملايين جنيه إسترليني لمصمم عقارات، من أجل بناء منزله المستقبلي.

لكن الجيران اعترضوا على بوابة تشيشاير المرتفعة التي يبلغ ارتفاعها 9 أقدام، والجدار الحدودي بطول 6 أقدام، مما اضطر روني إلى التراجع في النهاية.

كما وافق مسؤولي المجلس على الخطط المحدثة المتعلقة بالجدار.

ويحتوي المنزل الفاخر على بار وغرفة تلفزيون وقبو نبيذ ومسبح داخلي وغرفة سينما والعديد من المرافق.