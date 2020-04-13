شكرا لقرائتكم حمدي فتحي: البرنامج التأهيلي يسير بشكل جيد واقتربت من تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة يسير بشكل جيد للغاية في هذه المرحلة.

وأضاف حمدي فتحي أنه على تواصل دائم مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الذي يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي، موضحاً أنه يشعر بتحسن في حالته ، مطمئنا جماهير النادي على سير برنامجه بشكل جيد مما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

وقال حمدي فتحي : نعيش فترات صعبة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة.

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وأوضح أن الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم اجمع.

ويخوض حمدى فتحى حالياً برنامجًا من العلاج الطبيعى والتأهيل، حيث تطورت الحالة البدنية والطبية للاعب خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبى والتأهيلى الذى يخوضه اللاعب.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.