شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يطمئن على برنامج تجهيز المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الاتصالات الهاتفية الدورية مع لاعبي الفريق المصابين ، من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية بشكل جيد في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويتواصل طبيب الفريق مع الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي لاعبي الفريق ، للوقوف على مستجدات برامجهم التأهيلية ومتابعة كل ما يتعلق بتحسن حالتهم، وكان سعد سمير أجرى جراحة وتر أكليس، في حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي في الوقت الذي أجرى فيه الثنائي حمدي فتحي وكريم نيدفيد جراحتي غضروف الركبة.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.