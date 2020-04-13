شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لألعاب القوى يغير موعد البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى لألعاب القوى تغيير موعد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2021 ، و التى تم تأجيلها بعد ان كان مقرر اقامتها يونيو المقبل 2020 .

ارسل الاتحاد الدولى خطاب الى الاتحادات المحلية ليخطرها بتغيير موعد البطولات المؤهلة لتقام بدءا من ديسمبر المقبل ، وفيما هو فبل ذلك لاتعد بطولات مؤهلة .

وتلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره الدولى يطره فيه ان اى بطولة حتى قبل ديسمبر 2020 لا تعد مؤهلة ، بل تكون ضمن النقاط التى تضاف لرصيد اللاعب ، و لا تدخل ضمن البطولات للمؤهلة للدورة الاولمبية .

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كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة سيباستيان كو قرر تأجيل بطولة العالم المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا عام لتقام في صيف 2022 بدلا من 2021 بمدينة يوجين الأمريكية..وكان من المقرر إقامة البطولة بين السادس و15 أغسطس من العام المقبل.

وكان سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى ، قد أكد أن لاعبى المنتخب يتواصلون مع المدربين عبر خاصية الواتس اب ، ومن خلاله يمنحونهم النصائح خلال تواجدهم فى المنزل فترة حظر التجوال توقف النشاط أيضا .

اضاف شاهين أن تدريبات العاب القوى لايمكن أن يتم ممارستها فى المنزل مثل باقى اللعبات الرياضية ، خاصة وأن هناك تدريبات للرمى ، وكذلك الجلة و المطرقة ، وهو ما يصعب ممارسته فى المنازل.