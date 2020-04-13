شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يناقش الخطط التدريبية للاعبين استعدادا لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، وأحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.

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كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، ارسلت خطاب الي جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل .

وطالبت اللجنة الآولمبية من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الي اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بيها .

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام .