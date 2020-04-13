شكرا لقرائتكم مروان محسن يوجه الشكر للقوافل الطبية: تمثل الصف الأول بمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر للقوافل الطبية التي تقوم بمجهود رائع ويتصدرون الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد، معلقاً :" الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا في مواجهة هذا الفيروس"
وأوضح مروان محسن أن نشر الوعي الصحي مطلوب جدا من أجل تخطي هذه المرحلة ، مؤكدًا أن المسؤلية تبقى جماعية في المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، متابعاً :"وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تحتاج إلي الحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا في مواجهة كورونا"
وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ علي سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة اهم من اي شيء ، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع ، ومن ثم علينا التكاتف لتخطي هذه الأزمة.
ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.
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