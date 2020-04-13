شكرا لقرائتكم هل يضم الزمالك جناح طلائع الجيش فى الموسم الجديد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الزمالك ترشيحات من وكلاء اللاعبين، بضم كريم طارق جناح طلائع الجيش والذى ظهر بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولو الزمالك، كريم طارق، على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى مجموعة من المراكز المختلفة بالتشاور مع إدارة القلعة البيضاء.

فيما حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، الجمعة، موعدًا لإجازة لاعبى الفريق من التدريبات المنزلية، فى فترة التوقف الحالية، وذلك ضمن البرامج التى يضعها كارتيرون لتدريب لاعبى الفريق الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

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وكان كارتيرون حدد برنامج تدريبات اللاعبين الجديد بعد تراجعه عن المقترح الذى كان يدرسه بشأن خوض اللاعبين تدريبات فى صالة الجيمانزيوم الخاصة بالنادى فى الفترة المقبلة، وكان يدرس خوض خمسة لاعبين من الفريق لتدريبات كل يوم بالتناوب فى الجيم الخاص بالنادى للحفاظ على لياقتهم قبل أن يتراجع المدير الفنى عن هذا القرار.

ووضع الفرنسى كارتيرون برنامجا تدريبيا جديدا للاعبين وبدأ اللاعبون تنفيذه السبت، ويستمر حتى الخميس المقبل، على أن يحصلوا على راحة الجمعة، على أن يرسل المدير الفنى برنامجا جديدا للاعبين السبت المقبل ويتضمن برنامج الأسبوع الحالى تدريبات متنوعة بين الجرى واستخدام الأدوات الخاصة بالجيمانزيوم فى المنزل ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، ومحمد عنتر، لاعب وسط الفريق.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.