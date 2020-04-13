شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية استعدادات اللاعبين لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.
تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.
كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أرسلت خطابا إلى جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل .
وطلبت اللجنة الآولمبية من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الي اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها .
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية استعدادات اللاعبين لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.