شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية استعدادات اللاعبين لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أرسلت خطابا إلى جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل .