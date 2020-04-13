شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يفضل البقاء فى الزمالك عن الإعارة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد صبحى، حارس مرمى فريق الزمالك الصاعد والمنتخب الأولمبى، العروض المحلية التى تلقاها الفترة الماضية للرحيل عن النادى الأبيض على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى محمد صبحى عرضا شفهيا من نادي الإسماعيلي الفترة الماضية، بخلاف بعض العروض المحلية لاستعارته فى الموسم المقبل، ويفضل الحارس الصاعد الاستمرار فى صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل فى ظل تمسك الجهاز الفنى للفريق الأبيض بخدماته.

فيما حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الجمعة، موعدًا لإجازة لاعبى الفريق من التدريبات المنزلية، فى فترة التوقف الحالية، وذلك ضمن البرامج التى يضعها كارتيرون لتدريب لاعبى الفريق الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

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ووضع الفرنسى كارتيرون برنامجا تدريبيا جديدا للاعبين فى المنزل وبدأ اللاعبون تنفيذه السبت الماضى، ويستمر حتى الخميس المقبل، على أن يحصلوا على راحة الجمعة، على أن يرسل المدير الفنى برنامجا جديدا للاعبين السبت المقبل ويتضمن برنامج الأسبوع الحالى تدريبات متنوعة بين الجرى واستخدام الأدوات الخاصة بالجيمانزيوم فى المنزل.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، ومحمد عنتر، لاعب وسط الفريق.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.