شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لألعاب القوى يغير موعد البطولات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لألعاب القوى تغيير موعد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2021 ، والتى تم تأجيلها بعدما كان مقررا إقامتها يونيو المقبل 2020.

وأرسل الاتحاد الدولى خطاب إلى الاتحادات المحلية ليخطرها بتغيير موعد البطولات المؤهلة لتقام بدءا من ديسمبر المقبل، وفيما هو قبل ذلك لا تعد بطولات مؤهلة.

وتلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره الدولى يخطره فيه أن أى بطولة قبل ديسمبر 2020 لا تعد مؤهلة، بل تكون ضمن النقاط التى تضاف لرصيد اللاعب، ولا تدخل ضمن البطولات للمؤهلة للدورة الأولمبية.

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كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة سيباستيان كو قرر تأجيل بطولة العالم المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا عام لتقام في صيف 2022 بدلا من 2021 بمدينة يوجين الأمريكية..وكان من المقرر إقامة البطولة بين السادس و15 أغسطس من العام المقبل.

وكان سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، قد أكد أن لاعبى المنتخب يتواصلون مع المدربين عبر واتس اب، ومن خلاله يمنحونهم النصائح خلال تواجدهم فى المنزل فترة حظر التجوال توقف النشاط أيضا .

وأضاف شاهين أن تدريبات ألعاب القوى لا يمكن ممارستها فى المنزل مثل باقى الألعاب الرياضية، خاصة أن هناك تدريبات للرمى، وكذلك الجلة والمطرقة ، وهو ما يصعب ممارسته فى المنازل.