شكرا لقرائتكم خبر عن لن ألعب بمصر إلا لبيراميدز.. الفريق السماوى يسحب بساط الصفقات من القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللعب للأهلى والزمالك أهم حلم يداعب قطاع كبير من لاعبى الكرة منذ نعومة أظافرهم، ارتداء الفانلة الحمراء أو البيضاء أمنية يبذل من أجلها نجوم الكرة الغالى والنفيس بحثاً عن أضواء الشهرة والنجومية وكتابة التاريخ وأيضاً حصد الأموال .

وجرت العادة فى سوق الصفقات الصيفية أو الشتوية أو عند تمديد عقود نجوم القطبين أن نسمع من الصفقة المنتظرة مقولة "لن ألعب إلا للأهلى.. لن ألعب إلا للزمالك" إلا أن الأيام الأخيرة أثبتت أن تلك المقولة لم تعد ذات صدى مدوى بعد أن تغيرت قبلة اللاعبين سواء الجدد أو المتواجدين فى الناديين لتصبح "لن ألعب فى مصر إلا لبيراميدز".

بيراميدز الفريق الأحدث تأسيسا فى مصر، والذى مع أول مشاركة له بالدورى الممتاز، استطاع خطف المركز الثالث بالبطولة المحلية للموسم المنقضى؛ ليشارك فى بطولة الكونفدرالية ويصل للدور قبل النهائى هذا الموسم، بات قبلة النجوم الكبار فى الكرة المصرية.

بيراميدز الذى غير خريطة البطولة المحلية الموسم الماضى، ها هو الآن يقدم نفسه بقوة فى السوق الشرائية بما يملكه من قوة مالية لا يستهان بها دفعت النجوم لتفضيله عن الأهلى والزمالك فضلا عن تمتعه بميزة الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية ليصبح وجهة مناسبة للراغبين فى الاعتزال وإنهاء المسيرة الكروية بعيداً عن الصخب المعتاد فى الأحمر والأبيض.

ونجحت جميع محالاوت فريق بيراميدز فى إغراء نجوم الأهلى بالأموال للاستفادة من خدماتهم بحثاً عن إضفاء لمسة الخبرة للفريق السماوى، حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم.

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فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مقتصر على 11 مليونا فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه، إلا أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات.

وفى يناير 2019 انضم عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلى السابق وأهلى جدة السعودى إلى فريق بيراميدز، فى مفاجأة للأهلاوية، خاصة أنه شارك فى نفس اليوم فى مباراة الأحمر أمام فريقه الجديد بالدورى وسجل هدفا وصنع آخر.

وفضل شريف إكرامى التعاقد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، بعد أن قرر الرحيل عن الرحيل عن الأهلى بالاتفاق مع لجنة التخطيط التى قررت عدم تجديد عقده الذى ينتهى مع نهاية الموسم الحالى.

كانت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامى من الإسماعيلى وسموحة والجونة، إلا أنه استقر على الانضمام لنادى بيراميدز من بداية الموسم.

ونجح بيراميدز أيضاً فى جلب نجوم الزمالك فى موسم 2018 بعدما تعاقد مع الحارس أحمد الشناوى والظهير الأيمن عمر جابر ولاعب خط الوسط أحمد توفيق وصانع الألعاب إبراهيم حسن والمهاجم أحمد على والمدافع على جبر.

وعلى صعيد الصفقات من خارج الناديين كان بيراميدز حاضراً بقوة ليحرم الناديين من خدمة نجوم مميزين تهافت الأحمر والأبيض على ضمهم، لكن الفريق السماوى تعاقد معهم أمثال أريك تراورى وجون أنطوى ورجب بكار وعبد الله بكرى ومحمد فتحى.