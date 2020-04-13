شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يستعد لعودة النشاط الرياضى بالجرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، استعداداته لعودة النشاط الرياضي والدورى العام بإجراء بعض التدريبات المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا المستجد.

ونشر سليمان، عبر حسابه الشخصى، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات المنزلية وفقاً للخطة المتبعة من جانب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق.

وخاض وليد سليمان تدريبات الجرى على المشاية الكهربائية لرفع درجة لياقته خاصة مع توقف النشاط الكروي.

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من ناحية أخرى، تراجع وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلي، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.

ووقع وليد سليمان لاعب الأهلى مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه فى موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

ورغم أن وليد سليمان والنادى الأهلى لم يفصحا عن قيمة المبلغ الذى حصل عليه اللاعب عند التجديد إلا أن مصدرا فى القلعة الحمراء كشف عن قيمة العقد وهى 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب، موضحاً أن وليد سليمان بات أغلى لاعب فى تاريخ الأهلي.