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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 13 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يصرف "بدل تفرغ" لأعضاء المجلس فى اللائحة الجديدة، الأهلي يؤمن مستقبل دفاع الفريق بـ20 مليون جنيه.

اتحاد الكرة يصرف "بدل تفرغ" لأعضاء المجلس فى اللائحة الجديدة

وافق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إضافة بند فى اللائحة الجديدة، يسمح بصرف بدل تفرغ لأعضاء مجلس الإدارة فى المرحلة المقبلة.

يحاول مسئولو النادى الأهلى بشكل دائم تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، وفى جميع المراكز، لضمان منافسة الفريق على جميع البطولات التى يشارك فيها سواء على المستوى المحلى أو القاري.

قرر مسؤولو الزمالك إرسال مستحقات الثلاثى "التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم" عبر التحويلات البنكية، لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى نظرًا لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

اتحاد الكرة يصرف "بدل تفرغ" لأعضاء المجلس فى اللائحة الجديدة

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أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطنى بحمل شارة قيادة الفريق والقيام بمهام "الكابتن" بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى بشكل رسمى عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

فيفا يرفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا للائحة القديمة

رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقاً للائحة القديمة، فى حال تعذر إقامة الجمعية العمومية للجبلاية، والتى سيتم خلالها مناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى، قبل إجراء الانتخابات بناءً عليها.

محمود علاء يخسر 4 ملايين جنيه فى قيمته السوقية بسبب كورونا

تراجعت القيمة التسويقية لمحمود علاء، مدافع نادى الزمالك، خلال آخر تحديث على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

فايلر يدرس ضم جناح أجنبي بدلاً من مهاجم في ميركاتو الصيف

يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي ضم جناح أجنبي بدلاً من مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يفكر المدير الفني في إبرام صفقة قوية مع أحد اللاعبين الذين يُجيدون اللعب على الأطراف خاصة الظهير الأيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحي الذى بات رحيله أمر شبه مؤكد بعد إنتهاء إستعارته من هيدرسيفليد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري لرغبة اللاعب في العودة لتجربة الأحتراف الأوربية فضلاً عن رفض الاهلي مُغالاة نادي هيدرسيفيلد في طلباته المالية للإستغناء عن رمضان نهائياً.