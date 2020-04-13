شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور شعار النادى الإسماعيلى فى ذكرى تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النادى الإسماعيلى بمرور 96 عاما على تأسيسه اليوم، حيث تم تأسيس القلعة الصفراء عام 1924، وكان مقر هذا النادى هو مكان سوق الجمعة حالياً وكان اسمه فى ذلك الوقت نادى النهضة وتم إشهاره عام 1924 ثم أصبح النادى عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.

سمى باسم نادى الإسماعيلى الرياضى، نسباً لاسم المحافظة التى يوجد بها وهى محافظة الإسماعيلية، شارك فى أول بطولة نظمت للدورى المصرى الممتاز عام 1948، فاز ببطولة الدورى عام 1967، وكان أول نادٍ عربى يفوز ببطولة قارية حين فاز بدورى أبطال أفريقيا عام 1969.



الشعار الاول

ويعد شعار الإسماعيلى عبارة عن كرة يختلط فيها اللونان الأزرق والأصفر، وقد غير الإسماعيلى الشعار 5 مرات، منذ تأسيسه وحتى الآن.

الشعار الأول كان كرة إنجليزية على هيئة أشرطة جلدية ويظهر تحت الكرة تشكيل يمثل خطوط الملعب باللون الأخضر وتقسيمه بالخطوط الصفراء.

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الشعار الثانى

الشعار الثانى اللونان الأصفر والأسود رمزا للحرب عام 1967، ففى نهاية الستينيات تغير شعار النادى ليكون دائرة صفراء وبداخلها مثلث أخضر تغير بعد ذلك إلى اللون الأسود، بسبب الحرب، ووفاة رضا، ويصبح الشعار غصن الزيتون بشرى لقدوم السلام.



الشعار الثالث

الثالث فى بداية الثمانينيات وبه أشكال هندسية متداخلة، فنجد المثلث والذى يرمز إلى ألة السمسية ومن خلفها الكرة ومن خلفهما مثلث آخر باللون الأزرق الذى يمثل مدينة الإسماعيلية وارتباطها بقناة السويس والمياه.



الشعار الرابع

الشعار الرابع يظهر به كرة الإسماعيلى بألوانها الأصفر والأزرق، فالأصفر دليل على الرمال وفاكهة المانجو، والأزرق رمز المياه داخل مجسم للدرع رمزا إلى عودة البطولات إلى النادى، ويحيط بها غصن الزيتون باللون الأزرق.



الشعار الخامس

الشعار الخامس والأخير نفس الشكل لكن مطبوع عليه كلمة النادى الإسماعيلى وفى الأسفل باللغة الإنجليزية.