شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: القوافل الطبية تمثل الصف الأول فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على توجيه الشكر للقوافل الطبية التى تقوم بمجهود رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد، قائلا، "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا فى مواجهة هذا الفيروس".

وأوضح مروان محسن أن نشر الوعى الصحى مطلوب جداً من أجل تخطى هذه المرحلة، مؤكدًا أن المسئولية تبقى جماعية فى المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، قائلا، "وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة فى التعامل مع هذه الأزمة التى تحتاج للحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا فى مواجهة كورونا".

وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة أهم من أى شيء، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع، ومن ثم علينا التكاتف لتخطى هذه الأزمة.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.