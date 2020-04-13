هل ينهى "بدل التفرغ" مقولة "العمل التطوعى" فى اتحاد الكرة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند جديد فى لائحة الجبلاية الجديدة يمنح أعضاء مجلس الجبلاية الحق فى الحصول على بدلات نظير السفر أو عقد الاجتماعات والجلسات، خاصة أن اللائحة السابقة كانت لا تنص على مثل هذه الحقوق.

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وافق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إضافة بند فى اللائحة الجديدة، يسمح بصرف بدل تفرغ لأعضاء مجلس الإدارة فى المرحلة المقبلة.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أن صرف بدل تفرغ سيكون بديلا مناسبا لفكرة صرف مرتبات شهرية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفترة المقبلة، خاصة أن الأعضاء يقضون كثيراً من أوقاتهم فى الاتحاد لمتابعة آخر المستجدات ومناقشة مختلف القضايا التى تخص الكرة المصرية.

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وتحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرانس ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية، فى ظل العدد الكبير للأندية التى ستشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما أن الأمر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشأن البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائحة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.