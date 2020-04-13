شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهنئ أحمد أيمن منصور بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى بيراميدز على تهنئة أحمد أيمن منصور، لاعب الفريق، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى على إنستجرام صورة لأحمد أيمن منصور وعلقت عليها: "دعونا نحتفل جميعا بعيد ميلاد لاعبنا أحمد أيمن منصور والذى أتم عامه الـ 26 اليوم".



صفحة بيراميدز

ويحتفل أحمد أيمن منصور، لاعب نادى بيراميدز، اليوم بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد نجل نجم الزمالك السابق، فى الثالث عشر من شهر أبريل عام 1996.

ينتمى أحمد أيمن منصور إلى أسرة كروية بامتياز، فوالده أيمن منصور هو نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر فى التسعينات، وتوأمه محمد أيمن منصور لعب مهاجماً لفريق السكة الحديد، وشقيقه الأصغر عمر يلعب كمهاجم فى فريق اتحاد الشرطة.

بدأت علاقة أحمد أيمن منصور بكرة القدم عندما كان والده يصطحبه مع توأمه محمد إلى نادى الزهور فى عمر 6 سنوات، لقربه من منزل العائلة ومنعًا لعناء الذهاب للمران والعودة للمنزل، فى غياب والده المشغول بالمعسكرات والمباريات مع الزمالك والمنتخب.

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بدأت حكاية مع ناشئى الزمالك فى عمر 17 سنة، ولعب لفرق الشباب مع محمد رفاعى وقدم مستوى مرضيًا، ورغم وجود محمد عبد الشافى فى هذا المركز فى هذا التوقيت فقد قام حلمى طولان بتصعيده للفريق الأول، فيما ظل إخوته فى أنديتهم.

عندما أراد نادى الزمالك التعاقد مع أيمن حفنى الذى كان مقيدًا فى قوائم فريق طلائع الجيش رغم احترافه فى ليبيا، فكانت الصفقة التبادلية بين الزمالك وطلائع الجيش وكان هو بين هذه الصفقة أى أن الزمالك إلى جوار المبلغ المدفوع فى أيمن تنازل عنه ومعه لاعبان للجيش.

انتقل أحمد أيمن منصور للداخلية بعد موسم غير موفق مع نادى طلائع الجيش، إلا أنه لم يكن موفقاً أيضاً، حتى اكتشف أن القدر قد أعد له مفاجأة سارة عندما تلقى دعوة من حسام حسن مدرب المصرى آنذاك، وجلس مع رئيس نادى المصرى ووقع لثلاث سنوات بالمقابل المادى الذى حدده حسام حسن، ويأتى هذا التعاقد مع اللاعب بعد بيع محمد عادل جمعة لنادى الزمالك، وعدم اكتمال شفاء الظهير الأيسر وقتها محمود شاكر عبد الفتاح.

ومن المصرى انضم أحمد أيمن منصور إل بيراميدز، ليبدأ فصلاَ جديداً فى مسيرته الكروية، ليتمكن اللاعب من فرض نفسه على الاحتيارات الفنية لمنتخب الفراعنة.

تصدر أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، ترشيحات الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع، بعدما أجرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الأبيض مكالمة خاصة مع أيمن منصور لاعب الفريق السابق ووالد نجم بيراميدز من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم اللاعب.