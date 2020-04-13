شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمأن على برنامج تجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، العديد من الاتصالات الهاتفية الدورية مع لاعبى الفريق المصابين، من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية بشكل جيد فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل طبيب الفريق مع الرباعى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحي لاعبى الفريق، للوقوف على مستجدات برامجهم التأهيلية ومتابعة كل ما يتعلق بتحسن حالتهم، وكان سعد سمير أجرى جراحة وتر أكليس، فى حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى فى الوقت الذى أجرى فيه الثنائى حمدى فتحى وكريم نيدفيد جراحتى غضروف الركبة.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.