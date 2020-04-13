شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تؤكد قدرة مصر على تنظيم كأس العالم 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت تصريحات عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بأنه يتمنى أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم فى نسخة 2030 المقبلة، فى ظل قدرتها على تنظيم البطولة بشكل كبير، ليفتح الطريق أمام تحقيق حلم الفراعنة الذى ينتظره 100 مليون مصرى وأكثر من 300 مليون عربى.

وقال "باه"، فى تصريحات تليفزيونية أمس الأحد، "مصر لديها القدرة بشكل كبير على استضافة كأس العالم عام 2030، وأنا أتمنى ذلك، خاصة أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات التى تؤهلها لذلك".

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مونديال 2010 قبل أن يتم إسناد البطولة لجنوب أفريقيا بفارق صوتين فقط عن المغرب الذى كان قريباً من ذلك.

وقبل أكثر من عام بدأ التفكير فى استضافة مونديال 2030، حينما أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى اعتزام مصر التقدم بملف لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.

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تصريح وزير الرياضة جاء مفاجئا فى ظل التكاليف الكبيرة لتنظيم أحداث رياضية بهذا الحجم، وهى تكاليف ستشهد مزيدا من الارتفاعات بعد إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» رفع أعداد الفرق المشاركة فى بطولات كأس العالم %50 لتصبح 48 دولة من بطولة عام 2026 بدلا من 32 دولة حاليا.

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