شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينشر فيديو مع إمام عاشور ويغنى "كام واحد غدر بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، بصحبة مطرب المهرجانات عمر كمال والذى قام بغناء مقطع للاعب الزمالك.

ويبدو أن الثنائى تقابلا فى صالون للحلاقة، خلال فترة توقف النشاط الرياضى حالياً بسبب وباء كورونا المستجد، وبدأ عمر كمال الغناء وصوره لاعب الزمالك فى المرآة.

ويسعى نجوم الكرة للبحث عن سبل جديدة للتسلية خلال فترة توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالي، بسبب انتشار وباء كورونا العالمي، عبر اللجوء إلى تطبيقات جديدة مثل "التيك توك"، للتغلب على الملل.

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ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة.

وناقش كارتيرون مع جهازه المعاون فكرة خروج إمام عاشور على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم حصوله على فرصة للتواجد اساسيًا مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى، حيث شارك فى 4 مباريات فى الدورى الممتاز فقط، بواقع 158 دقيقة، لذا فضل فى خروجه للإعارة حتى يحصل على خبرات المشاركة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة الزمالك حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية لتجنب ذلك الفيروس.