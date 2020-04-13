شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي: اقتربت من العودة لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة يسير بشكل جيد للغاية فى هذه المرحلة.

وأضاف حمدى فتحى أنه على تواصل دائم مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، الذى يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه فى الوقت الحالى، موضحاً أنه يشعر بتحسن فى حالته، مطمئنا جماهير النادى على سير برنامجه بشكل جيد ما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

وتابع حمدى فتحى، "نعيش فترات صعبة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطى هذه المرحلة الصعبة".

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وأوضح لاعب الأهلى أن الجميع مطالب بتوخى الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التى تجتاح العالم اجمع.

ويخوض حمدى فتحى حالياً برنامجًا من العلاج الطبيعى والتأهيل، حيث تطورت الحالة البدنية والطبية للاعب خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبى والتأهيلى الذى يخوضه اللاعب.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.