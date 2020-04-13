لاعب آرسنال السابق: النني يشبه فييرا.. وليس من السهل العثور على لاعب مثله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد البرازيلي جيلبرتو سيلفا لاعب وسط آرسنال الأسبق، أوناي إيمري مدرب الجانرز السابق لأنه كان السبب في رحيل المصري محمد النني عن صفوف المدفعجية.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة، بعد توصية من أوناي إيمري مدرب الجانرز السابق.

وخلال تصريحات لمجلة فرانس فوتبول، قال جيلبرتو: "إن فريق آرسنال فرط في اللاعب الوحيد الذي كان يشبه باتريك فييرا (أسطورة الجانرز الاسبق)".

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وأضاف: "في السنوات الأخيرة ، كان الوضع معقدًا في آرسنال، كان لديهم لاعبين متشابهين في القدرات والإمكانيات في مركز خط الوسط، لكن لم يمتلكوا موهبتي أوموهبة باتريك فييرا".

وتابع: "محمد النني هو الشخص الوحيد الذي كان يبدو أن لديه قدرات مميزة، لكنه لم يكن يلعب، لم يمتلك آرسنال تلك النوعية من اللاعبين أصحاب القدرة على تغطية مركز خط الوسط الدفاعي".

وواصل: "أرسنال يلعب بطريقة هجومية، وليس من السهل العثور على شخص قادر على الجمع بين القدرة على اللعب والتغطية بشكل مثالي".

وسبق لفييرا اللعب في صفوف آرسنال خلال الفترة بين أغسطس 1996 وحتى يوليو 2005، بينما لعب سيلفا بقميص الجانرز خلال الفترة بين يوليو 2002 وحتى يوليو 2008.