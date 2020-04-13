توتنهام يرضخ لضغط جماهيره ويتراجع عن قراره بشأن رواتب موظفي النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تراجعت إدارة نادي توتنهام الإنجليزي عن قرارها السابق بشأن رواتب عاملي وموظفي النادي بتحويلهم للدعم الحكومي، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن مخطط "الاحتفاظ بالوظائف" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، ويقتضي هذا المخطط على دفع المؤسسات الكبرى جزء من رواتب موظفيها المسرحين، فيما تتحمل الحكومة الجزء المتبقي.

وبناء عليه قرر نادي توتنهام توجيه عدد كبير من موظفيه للدعم الحكومي، على أن تدفع إدارة سبيرز 20% فقط من أجورهم بينما تتحمل الحكومة الـ 80 %.

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وأصدر توتنهام بيانا رسميا اليوم الاثنين، جاء فيه: "نحن ندرك تماما أن العديد من جماهير النادي كانوا ضد القرار الذي اتخذناه بشأن الموظفين".

وأضاف: "وفي ضوء مشاعر جماهيرنا، قررنا عدم الاستفادة من الدعم الحكومي".

جدير بالذكر أن توتنهام هو ثاني نادي يتراجع عن قراره، بعد ليفربول الذي قرر هو الآخر الحفاظ على موظفيه بعد ردة الفعل السلبية التي تلقاها من جماهير الريدز.