بالفيديو.. ماذا قال ميدو وحازم إمام عن أحقية الأهلي في الفوز بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أبدى أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق اعتراضه على مبدأ منح الأندية المتصدرة جدول ترتيب الدوريات المحلية أفضلية للفوز باللقب، في حالة إلغاء المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقفت المنافسات الكروية محليًا وعالميًا، بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب 1.8 مليون شخص، وأودى بحياة ما يزيد عن 115 ألفًا.

وتحدث ميدو خلال تواجده بصحبة حازم إمام في برنامج "نجوم الفانتازي": "حديث بعض رؤساء الأندية عن منح لقب الدوري للأهلي في حالة إلغاء المسابقة هو نوع من المجاملة لا أكثر."

وتساءل ميدو: "لماذا يحصل الأهلي على لقب الدوري؟ في مواسم سابقة ألغيت المسابقة لأسباب قهرية، ولم يحصل المتصدر حينها على اللقب."

Advertisements

وأكمل: "شخصيًا أؤيد إلغاء الموسم، واعتباره كأنه لم يكن، أنا ضد المجاملات، وضد ذلك النوع من التصريحات، حتى وإن كان لاعب الفريق المنافس يشعر بأن هذا الرأي صائب، عليه ألا يصرح بذلك."

بدوره قال حازم إمام إن الأمور تبدو مختلفة بعض الشىء بشأن المقارنة مع المطالبات المشابهة في إنجلترا، حيث أصبح ليفربول على أعتاب التتويج مع اقتراب نهاية الموسم، إلا أن الدور الأول في مصر لم ينته رغم الفارق الكبير الذي يحلق الأهلي به في الصدارة أمام أقرب ملاحقيه.

وتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة، برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، رغم تبقي مواجهة مؤجلة للأهلي.