طبيب الأهلي يتابع حالة الرباعي المصاب تليفونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: يتابع خالد محمود طبيب النادي الأهلي عبر الهاتف حالة رباعي الفريق المصاب كيف يسير البرنامج التأهيلي الخاص بكل لاعب. وكان سيد عبدالحفيط مدير الكرة في النادي الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قيام اللاعبين المصابين بتفيذ البرامج التأهيلية الخاصة بهم بشكل منتظم ويتم متابعة حالتهم. Advertisements وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن طبيب الفريق يتواصل بشكل يومي مع سعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد للإطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبرنامج التأهيلي الخاص بهم. سعد سمير مدافع الفريق سبق وأجرى جراحة "وتر أكيلس"، بينما أجرى محمد محمود جراحة "الرباط الصليبي"، في حين أجرى الثنائي حمدي فتحي وكريم نيدفيد من جراحة غضروف الركبة. ولم يقرر النادي الأهلي بعد موعد العودة للتدريبات بعد قرار مد فترة النشاط الكروي في مصر وكذلك تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

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