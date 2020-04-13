وضع المستشفى الخاص به تحت تصرف الدولة.. دروجبا يساهم في مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تبرع الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الأسبق بمستشفى خاص به في كوت ديفوار لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن النجم الإيفوارى، قرر تخصيص المستشفى الخاصة بموسسته الخيرية، لصالح حكومة بلاده، لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد.

وقد تم تكريم دروجبا "بلفتة وطنية" من فنسنت توه بي إيري ، رئيس المجلس الإقليمي في أبيدجان ، الذي قال إن المستشفى سيساعدهم في مكافحة المرض.

Advertisements

وقال توه بي: "نشكر دروجبا على هذه الهدية التي تعتبر بمثابة عمل وطني".

جدير بالذكر أن دروجبا سجل 65 هدفا لساحل العاج في 105 مباراة مع منتخب بلاده.