حمدي فتحي: مطالبون بتوخي الحذر.. وسنتخطى أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، لافتا إلى أن الجميع يعيش فترة صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف فتحي، أنه يتواصل مع خالد محمود طبيب الفريق الذي يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي.
وقال حمدي فتحي: "نعيش فترات صعبة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف أن الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم اجمع.
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