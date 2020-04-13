مروان محسن يشيد بجهود القوافل الطبية في مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه مروان محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، الشكر للقوافل الطبية لدورها الرائع في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد.

وأضاف مروان خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا في مواجهة هذا الفيروس".

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وأوضح مهاجم الأهلي: "نشر الوعي الصحي مطلوب من أجل تخطي هذه المرحلة ، مؤكدًا أن المسؤولية تبقى جماعية في المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأوضح : وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تحتاج إلي الحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا في مواجهة كورونا.

وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ علي سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة اهم من اي شيء ، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع ، ومن ثم علينا التكاتف لتخطي هذه الأزمة.