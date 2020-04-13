اجتماع بين وزير الرياضة والجنايني لمناقشة عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لبحث دعم فرق الأندية الرياضية بمختلف درجاتها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للوزارة، أن صبحي والجنايني بحثا السيناريوهات الموقعة حول مستقبل النشاط الكروي بعد الانهاء من أزمة فيروس كورونا

كما يدرس الثنائي مقترحا بإقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق "تحيا مصر"، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها.

Advertisements

ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المباراة الافتراضية بعد الانتهاء من الدراسة الوافية لها.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيراً إلى وعى الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.

وأكد أشرف صبحي على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع.