أحمد صالح: جيلنا الأفضل في تاريخ الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد صالح، المدافع الأيمن الأسبق لنادي الزمالك، أنه تنازل عن الأموال ودفع من جيبه للعب في صفوف القلعة البيضاء.

وقال لاعب الزمالك الأسبق في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" عبر قناة "تايم سبورتس ١" "نحن لم نكن نفكر في الأموال بهذا الشكل، كنا نتنازل من أجل اللعب للزمالك".

وواصل "بالنسبة لي، دفعت من جيبي من أجل أن تتم صفقة انتقالي للزمالك، كنت أحلم باللعب بقميص الزمالك والمجد الذي ينتظرني والبطولات والتاريخ، في العموم لا أفكر في الأموال، الأهم هو الراحة النفسية".

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وصرح "الجيل الذي تواجدت فيه وقت لعبي للزمالك هو الأقوى في تاريخ النادي مع احترامي لكل الأجيال، لقد حققنا العديد من البطولات للنادي".

واستمر "لا انسى ذكريات مباراة لاتسيو الإيطالي الودية في استاد القاهرة ومشاركتي، وكذلك كواليس نهائي أبطال الكؤوس الأفريقية أمام كانون ياوندي ورفض ٩٠٪ من اللاعبين كل الضغوط من أجل ان لا نصوم وقتها وتحقيق اللقب في النهاية".

وأكمل "لقد تعرضت للظلم في أوقات كثيرة أثناء لعبي، لا أحب ذكر تلك المشاكل في الإعلام، دائما كنت اتدرب واجتهد في عملي فقط لا غير، وعبدالحليم علي هو أفضل مهاجم في تاريخ نادي الزمالك".

واختتم "من وجهة نظري أن الأهلي لم يقدر أحمد فتحي، لكن الأفضل لفتحي كان الاعتزال داخل النادي الأهلي وعدم الرحيل من أجل العمل بعد ذلك في النادي دون مشاكل، حاليا هو يتعرض لهجوم في مواقع التواصل الاجتماعي".