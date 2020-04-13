حقيقة رحيل نورالدين أمرابط عن النصر السعودي

كشف المغربي نور الدين أمرابط لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودى عن موقفه من طلب إدارة ناديه بتخفيض راتبه فى الفترة الحالية لمواجهة الأزمة التى تمر بها الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا. كشفت تقارير صحفية سعودية بأن نور الدين أمرابط لم يرفض تخفيض راتبه،ولم يهدد مجلس الإدارة بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . يرفض تخفيض راتبه،ولم يهدد مجلس الإدارة بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . أضافت الصحيفة أن نور الدين أمرابط مستمر مع نادي النصر، حتى نهاية عقده. وينتهي عقد المغربي نورالدين أمرابط مع النصر Advertisements في يونيو 2021. في يونيو 2021. وانضم أمرابط صاحب ال ٣٣ عاما إلى صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٨ قادمًا من صفوف واتفورد الإنجليزي. وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .

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