فيكتور فونت يعترف: برشلونة مهدد بالإفلاس

اعترف فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني أن النادي يواجه الإفلاس التام بسبب أزمة فيروس كورونا في ظل السياسات التي يتخذها خوسيه ماريا بارتوميو رئيس مجلس الإدارة الحالي.
وكان 6 من الأعضاء المهمين بمجلس إدارة برشلونة قد استقالوا الأسبوع الماضي، منهم اثنان كانا نائبين للرئيس بارتوميو احتجاجًا على سياسة مجلس الإدارة الذي تنتهي ولايته في صيف العامالقادم.
ويعيش برشلونة على صفيح ساخن منذ بداية العام الجاري إذ تمت إقالة المدرب السابق إرنيستو فالفيردي في شهر يناير بجانب قضية.
الحسابات التي وظفتها إدارة النادي لمهاجمة منتقديها وتلميع صورتها وأخيراً الخلاف بين الإدارة واللاعبين حول تخفيض مستحقاتهم.
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