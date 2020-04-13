يوسف بلايلي يؤكد استمراره مع الأهلي السعودي بعد انتهاء أزمة مستحقاته

أكد النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة السعودي استمراره مع الفريق الجداوي بعد انتهاء الأزمة التي وقعت بين الطرفين مؤخرًا بسبب عدم حصول اللاعبعلى مستحقاته المتأخرة .
وقال النجم في تصريحات صحفية انه مستمر مع الأهلي في الفترة القادمة بعدما قامت الإدارة بإيداع المبالغ المستحقة لهفي حسابه البنكي قبل انتهاء المهلة التي منحها لإدارة الراقي .
وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع يوسف البلايلي في شهر أغسطس الماضي قادمًا من صفوف الترجي التونسي ووقع صاحب الـ 27 عامًا على عقد مع الراقي يمتد حتى 2022 المقبل.
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