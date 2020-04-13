مدرب سلة الأهلي يرسل جدول مران بدني للاعبين لتنفيذه من المنزل

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بإرسال جدول تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الفريق لتنفيذه من المنزل في ظل تعليق التدريبات وتوقف جميع المسابقات بسبب وباء

وحرص الجهاز الفني على زيادة جرعة التدريبات التي يؤديها اللاعبون وفقا للأدوات المتاحة، وذلك من أجل الحفاظ على الحالة البدنية ومستوى لياقة الجميع.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة اللاعبين عبر وسائل التواصل للوقوف على قياسات الوزن والبرنامج الغذائي من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت.

المسابقات بسبب وباء كورونا وحرص الجهاز الفني على زيادة جرعة التدريبات التي يؤديها اللاعبون وفقا للأدوات المتاحة، وذلك من أجل الحفاظ على الحالة البدنية ومستوى لياقة الجميع.ويحرص الجهاز الفني على متابعة اللاعبين عبر وسائل التواصل للوقوف على قياسات الوزن والبرنامج الغذائي من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت.

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