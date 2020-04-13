مروان محسن يوجه رسالة شكر إلى الطواقم الطبية

حرص مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر للقوافل الطبية التي تقوم بمجهود رائع ويتصدرون الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد .

وأضاف: الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا في

مواجهة هذا الفيروس.وأوضح، أن نشر الوعي الصحي مطلوب جدًا من أجل تخطي هذه المرحلة، مؤكدًا أن المسئلية تبقى جماعية في المجتمع باتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد. وأوضح: وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تحتاج إلى الحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا في مواجهة كورونا.وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة أهم من أي شيء، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع، ومن ثم علينا التكاتف لتخطي هذه الأزمة.