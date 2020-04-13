حمدي فتحي يطمئن جماهير الأهلي على إصابته

أكد حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة يسير بشكل جيد للغاية في هذه المرحلة.

وأضاف، أنه على تواصل دائم مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذي يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي.

وأوضح أنه يشعر بتحسن في حالته، مطمئنًا جماهير النادي على سير برنامجه بشكل جيد مما يقربه من العودة قريبًا للتدريبات.

وقال حمدي فتحي: نعيش فترات صعبة حاليًا بسبب معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي.وأوضح أنه يشعر بتحسن في حالته، مطمئنًا جماهير النادي على سير برنامجه بشكل جيد مما يقربه من العودة قريبًا للتدريبات.وقال حمدي فتحي: نعيش فترات صعبة حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة، وأوضح أن الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم أجمع.

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