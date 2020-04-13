رونالدو وزملاؤه يتنازلون عن مستحقاتهم لدعم هواة الكرة بالبرتغال

تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملاؤه في المنتخب وأعضاء الجهاز الفني عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها بعد التأهل لنهائيات كأس أوروبا 2020 لمساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا.

وكانت قد ألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس كورونا ما أدى لتداعيات مالية قاسية على أنديتها.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان إن هذا التبرع من شأنه أن يعزز صندوق الدعم

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الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4،7 مليون يورو.

وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي الأربعاء الماضي عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أي موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.