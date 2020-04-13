شاهد.. المصري يهنئ الإسماعيلي بالذكرى الـ96 لتأسيسه

حرص مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على تهنئة النادي الإسماعيلي بمرور 96 عامًا على إنشائه.
نشر النادي المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي العالمي "تويتر"قائلًا: "مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ سمير حلبية، يهنئ النادي الإسماعيلي الشقيق بمناسبة ذكرى مرور 96 عامًا على تأسيسه".
وأضاف النادي المصري قائلًا: "متمنيًا للنادي الإسماعيلي وجماهيره دوام التقدم كأحد معاقل كرة القدم التي سطرت تاريخًا كبيرًا في مصر بصفة عامة وفي منطقة قناة السويس بصفة خاصة".
وكان النادي الدراويش أُنشئ يوم 13 أبريل عام 1924 ميلاديًا.
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