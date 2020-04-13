أعلن نادي هيرتا برلين الألماني تنازل المدير الفني الجديد برونو لاباديا عن جزء كبير من راتبه المتفق عليه في تعاقده، تقديراً للوضع الراهن وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقدم النادي الألماني اليوم الإثنين مديره الفني الجديد بشكل رسمي، ليكون الشخص الرابع الذي يتولي المهمة الفنية للفريق الموسم الحالي.
وأعلن النادي الألماني التعاقد مع
كانت عدد من الأندية الألمانية قد بدأت العودة إلى التدريبات الجماعية مجدداً بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب هيرتا برلين يتنازل عن جزء كبير من راتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.