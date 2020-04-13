مدرب هيرتا برلين يتنازل عن جزء كبير من راتبه

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني تنازل المدير الفني الجديد برونو لاباديا عن جزء كبير من راتبه المتفق عليه في تعاقده، تقديراً للوضع الراهن وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقدم النادي الألماني اليوم الإثنين مديره الفني الجديد بشكل رسمي، ليكون الشخص الرابع الذي يتولي المهمة الفنية للفريق الموسم الحالي.

وأعلن النادي الألماني التعاقد مع

المدرب الجديد خلفاً ليورجن كلينسمان الذي تم الاستغناء عن خدماته لعدم تقديم عروض جيدة.كانت عدد من الأندية الألمانية قد بدأت العودة إلى التدريبات الجماعية مجدداً بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية من فيروس كورونا.