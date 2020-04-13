لعب النجم الفرنسي -صاحب الأصول الجزائرية- “زين الدين زيدان” (مواليد 23 يونيو 1972)، بين صفوف نادي ريال مدريد الاسباني فى الفترة من 2001 الى 2006، واشتهر بأناقته ورؤيته وتحكمه في الكرة وبراعته، وتم اختياره كأفضل لاعبي كرة القدم الأوروبية بمناسبة اليوبيل الذهبي خلال الخمسين عامًا الماضية، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف زين الدين زيدان مع ريال مدريد.

وصلت عدد مشاركات زيدان مع ريال مدريد فى الدوري الاسباني الى 155 مباراة، سجل خلالها 37 هدفاً، واستطاع ان يتُوج مع النادي الملكلي بلقب الليجا مرة واحدة موسم 2002-03، وكأس السوبر الإسباني عامي 2001، و2003.

وسجل زيدان 9 أهداف فى 47 مباراة مع ريال مدريد فى مختلف المسابقات القارية، خلال 5 مواسم، وفي الموسم الأول له مع الفريق قادهم إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على نادي باير ليفركوزن الألماني بهدف خيالي من زيدان في ملعب “هامبدن بارك” في جلاسكو، بأسكتلندا، وتوُج عام 2002 بكلا من: (كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال).

وفي 7 مايو 2006 لعب زيدان آخر مباراة له على ملعب نادي ريال مدريد “سانتياجو برنابيو”، أمام نادي فياريال الإسباني، وقد انتهت المباراة بالتعادل 3–3، وسجل زيدان الهدف الثاني لريال مدريد وفي نهاية المباراة تبادل زيدان القميص مع اللاعب الأرجنتيني “خوان رومان ريكيلمي”، ويعتبر زيدان من أهم وأكبر اللاعبين الذين ساهموا في إنجازات ريال مدريد، وقد حمل قميص زيدان الرقم 5 أثناء لعبه مع الملكي.

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تلقى زيدان العديد من الجوائز الفردية كلاعب، بما في ذلك الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لأعوام 1998 و2000 و2003، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998.

بعد اعتزال زيدان كلاعب، انتقل إلى عالم التدريب، وبدأ مسيرته التدريبية في ريال مدريد، وبقي في المنصب لمدة عامين قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول في يناير 2016، وفي موسمين ونصف العام مع ريال مدريد، فاز زيدان بدوري أبطال أوروبا بشكل غير مسبوق ثلاث مرات متتالية، ولقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين لكلٍ منهما.

وبسبب إنجازاته خلال هذه الفترة القصيرة مع ريال مدريد فاز بجائزة أفضل مدرب للرجال في عام 2017، لكنه استقال في مايو 2018، بعد النتائج السيئة لريال مدريد في الأشهر التالية، ثم عاد إلى النادي كمدير فني في مارس 2019.

فيديو جميع أهداف زين الدين زيدان مع ريال مدريد